Росія заявила про "сильну відповідь" на нові санкції США

Як вважає Росія, обмежувальні санкції проти Москви є неефективними.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва надасть "сильну відповідь" на нові санкції США.

Про це йдеться на сайті міністерства.

"Сумнівів бути не повинно – на санкції буде дано сильну відповідь, не обов'язково симетричну, але вивірену та чутливу для американської сторони", — йдеться у заяві МЗС.

Крім того, Росія звинуватила США у перешкоджанні розвитку російської економіки і заявила, що обмежувальні санкції проти Москви є неефективними.

"Незважаючи на очевидну марність зусиль, які робилися протягом багатьох років з метою завадити розвитку нашої економіки, США знову рефлекторно хапаються за обмежувальні інструменти, які є неефективними та контрпродуктивними з погляду американських інтересів. Росія довела, що при всіх санкційних витратах здатна мінімізувати шкоду, що завдається. І тим більше санкційний пресинг не здатний вплинути на нашу рішучість твердо відстоювати свої інтереси", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, у вівторок, 22 лютого, США, Євросоюз та Велика Британія оголосили про перший раунд санкцій проти Росії за визнання "ДНР"/"ЛНР". Пізніше до них доєдналися Австралія, Японія та Канада.

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