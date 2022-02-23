Росія заявила про "сильну відповідь" на нові санкції США

Як вважає Росія, обмежувальні санкції проти Москви є неефективними.
Міністерство закордонних справ Росії заявило, що Москва надасть "сильну відповідь" на нові санкції США.
Про це йдеться на сайті міністерства.
"Сумнівів бути не повинно – на санкції буде дано сильну відповідь, не обов'язково симетричну, але вивірену та чутливу для американської сторони", — йдеться у заяві МЗС.
Крім того, Росія звинуватила США у перешкоджанні розвитку російської економіки і заявила, що обмежувальні санкції проти Москви є неефективними.
"Незважаючи на очевидну марність зусиль, які робилися протягом багатьох років з метою завадити розвитку нашої економіки, США знову рефлекторно хапаються за обмежувальні інструменти, які є неефективними та контрпродуктивними з погляду американських інтересів. Росія довела, що при всіх санкційних витратах здатна мінімізувати шкоду, що завдається. І тим більше санкційний пресинг не здатний вплинути на нашу рішучість твердо відстоювати свої інтереси", — йдеться у заяві.
Нагадаємо, у вівторок, 22 лютого, США, Євросоюз та Велика Британія оголосили про перший раунд санкцій проти Росії за визнання "ДНР"/"ЛНР". Пізніше до них доєдналися Австралія, Японія та Канада.
Читайте також:
- Всім зрозуміло, що це Росія вже не вперше виступає агресором, і ніхто її не атакував — президент Польщі
- Шмигаль: "Українська економіка стабільна, а в НБУ є достаньо резервів"
- “Я чітко знаю, як буде діяти наша армія”: Зеленський запевнив у готовності до кроків Путіна на Донбасі
- Russia Today можуть закрити в Британії: канал назвали особистим інструментом пропаганди Путіна