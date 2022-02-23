Россия заявила о "сильном ответе" на новые санкции США

По мнению России, ограничительные санкции против Москвы — неэффективны.

Министерство иностранных дел России заявило, что Москва предоставит "сильный ответ" на новые санкции США.

Об этом говорится на сайте министерства.

"Сомнений быть не должно – на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, Россия обвинила США в препятствовании развитию российской экономики и заявила, что ограничительные санкции против Москвы неэффективны.

"Несмотря на очевидную тщетность усилий, которые предпринимались на протяжении многих лет с целью помешать развитию нашей экономики, США снова рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских интересов. Россия доказала, что при всех санкционных расходах способна минимизировать ущерб, что и тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы", — говорится в заявлении.

Напомним, во вторник, 22 февраля, США, Евросоюз и Великобритания объявили о первом раунде санкций против России за признание "ДНР"/"ЛНР". Позже к ним присоединились Австралия, Япония и Канада.

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