Росія вигадала, як змусити мігрантів воювати проти України — ISW

Російський уряд продовжує впроваджувати законодавчі зміни, щоб використовувати мігрантів і нових громадян для поповнення військових рядів армії.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Голова Державної Думи В'ячеслав Володін запропонував депутатам ініціативу, згідно з якою новонатуралізовані громадяни Росії повинні будуть ставати на військовий облік після отримання паспорта. Крім того, планується розглянути поправки, що збільшують термін військової служби для нових громадян з одного до двох років та підвищують призовний вік.

Аналітики повідомляють, що російська влада незаконно утримує людей без їжі та води, застосовуючи фізичне насильство, щоб примусити їх підписати контракт із ЗС РФ. В ISW нагадали про інформацію від російського опозиційного видання "Окно", більшість затриманих мігрантів погоджуються на участь у війні проти України після обіцянок і погроз.

Також зазначається, що російська влада погрожує позбавити натуралізованих громадян російського паспорта і обіцяє мігрантам громадянство в обмін на військову службу. Це стало більш поширеним після теракту в "Крокус Сіті Хол" у березні 2024 року. Уряд також приймає законодавчі заходи для залучення мігрантів до армії, включаючи обов'язкову постановку на військовий облік і можливе подовження терміну служби до 2 років.

Нагадаємо, в Росії почали відправляти нових громадян на війну в Україні. З 30 тисяч мігрантів, які нещодавно отримали російське громадянство, вже 10 тисяч направлено на фронт.

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