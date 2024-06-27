В Росії відловили тисячі мігрантів і відправили їх на війну

В Росії почали відловлювати мігрантів, які нещодавно отримали громадянство, та відправляти їх на війну війну до України. Так, з 30 тисяч іноземців - десять тисяч вже направили у так звану "СВО".

Про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, пишуть росЗМІ.

З його слів, в країні "почали реалізовувати положення Конституції" щодо осіб, які набули громадянство. Вони мають стати на військовий облік і, за необхідності, "взяти участь у спеціальній військовій операції". Бастрикін повідомив, що слідчі "понад 30 тисяч уже відловили таких, які отримали громадянство, але не бажають стати на військовий облік, поставили на облік".

"Уже близько 10 тис. із них відправлено в зону спеціальної військової операції (так в РФ називають війну - Ред.)", - сказав він.

Мовляв, "потрібні ці товариші", аби рити окопи й укріплення створювати. За словами керівника Слідкому, ці відловлені росіяни поповнять ряди тилових підрозділів.

Нагадаємо, очільник українського ГУР Кирило Буданов розповів, чому диктатор РФ Володимир Путін не оголошує мобілізацію в РФ. З його слів, "фюрер" боїться негативного сприйняття в російському соціумі.

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