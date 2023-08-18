Російська влада відреагувала на вибух у Москві

Через атаку безпілотника закрито повітряний простір у районі аеропорту Внуково.

Влада Москви відреагувала на нічний вибух у російській столиці, заявивши, що невідомий безпілотник нібито був збитий силами ППО.

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Про це інформує пресслужба мера російської столиці Сергія Собяніна.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву "силами ППО" було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби" - йдеться у повідомленні.

Тим часом місцеві жителі повідомляють, що до Москви Сіті з'їжджаються машини швидкої допомоги. Рух у районі Ділового центру перекрито.

За попередніми даними, у восьмому павільйоні Експоцентру у Москві стався обвал на площі 30 квадратних метрів унаслідок атаки безпілотника. Постраждалих немає.

Крім того, повідомляється, що через атаку безпілотника закрито повітряний простір у районі аеропорту Внуково, вильоти та прильоти відкладено, повідомили авіаслужби.

Також у соцмережах опублікували момент вибуху, який стався у російській столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зранку, 18 серпня, у російській столиці Москві сталося кілька вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Юсов попередив москвичів про нові удари по столиці.

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