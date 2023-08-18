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Російська влада відреагувала на вибух у Москві

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Російська влада відреагувала на вибух у Москві

У мерії Москви відреагували на вибух у столиці РФ

Через атаку безпілотника закрито повітряний простір у районі аеропорту Внуково.

Влада Москви відреагувала на нічний вибух у російській столиці, заявивши, що невідомий безпілотник нібито був збитий силами ППО.

Про це інформує пресслужба мера російської столиці Сергія Собяніна.

"Сьогодні вночі при спробі прольоту на Москву "силами ППО" було знищено безпілотника. Уламки БПЛА впали в зоні Експоцентру, значних руйнувань будівлі не завдали. Попередньо постраждалих немає. На місці працюють міські екстрені служби" - йдеться у повідомленні.

Тим часом місцеві жителі повідомляють, що до Москви Сіті з'їжджаються машини швидкої допомоги. Рух у районі Ділового центру перекрито.

За попередніми даними, у восьмому павільйоні Експоцентру у Москві стався обвал на площі 30 квадратних метрів унаслідок атаки безпілотника. Постраждалих немає.

Крім того, повідомляється, що через атаку безпілотника закрито повітряний простір у районі аеропорту Внуково, вильоти та прильоти відкладено, повідомили авіаслужби.

Також у соцмережах опублікували момент вибуху, який стався у російській столиці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зранку, 18 серпня, у російській столиці Москві сталося кілька вибухів.

Крім того, ми раніше інформували, що представник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Андрій Юсов попередив москвичів про нові удари по столиці.

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Дата публікації
Перегляди
2876
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