Российские власти отреагировали на взрыв в Москве

Из-за атаки беспилотника закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково.
Власти Москвы отреагировали на ночной взрыв в российской столице, заявив, что неизвестный беспилотник якобы был сбит силами ПВО.
Об этом сообщает пресс-служба мэра российской столицы Сергея Собянина.
"Сегодня ночью при попытке пролета на Москву "силами ПВО" был уничтожен беспилотник. Обломки БПЛА упали в зоне Экспоцентра, значительные разрушения здания не нанесли. Предварительно пострадавших нет. На месте работают городские экстренные службы" — говорится в сообщении.
Между тем, местные жители сообщают, что в Москву Сити съезжаются машины скорой помощи. Движение в районе Делового центра перекрыто.
По предварительным данным, в восьмом павильоне Экспоцентра в Москве произошел обвал на площади 30 квадратных метров в результате атаки беспилотника. Пострадавших нет.
Кроме того, сообщается, что из-за атаки беспилотника закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, вылеты и прилеты отложены, сообщили авиаслужбы.
Также в соцсетях опубликовали момент взрыва, произошедшего в российской столице.
Напомним, ранее сообщалось, что утром, 18 августа, в российской столице Москве произошло несколько взрывов.
Кроме того, мы ранее информировали, что представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Андрей Юсов предупредил москвичей о новых ударах по столице.
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