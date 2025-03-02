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Російський літак Су-57: ексспівробітник Пентагону назвав критичну проблему в окупантів

Російський літак Су-57: ексспівробітник Пентагону назвав критичну проблему в окупантів

Російський літак Су-57. Фото: Мілітарний

Американський аналітик вважає, що РФ може передати Ірану свої нові літаки Су-57. Проте там наголошують, що в країни-агресорки є проблеми.

Президент Центру військової модернізації Warrior Maven, ексспівробітник Пентагону Кріс Осборн назвав критичну проблему російських літаків Су-57, які РФ ймовірно може передати Ірану. 

Про це він пише у своїй статті для 19FortyFive.

Кріс Осборн зазначив, що ймовірність передавання Іранку російського літака Су-57 може викликати занепокоєння серед країн НАТО та Ізраїлю. 

"З обмеженими оперативними числами і неясними експлуатаційними характеристиками порівняно з американським F-35 Іран зіткнеться з істотними недоліками. Проте російсько-іранська угода щодо Су-57 символічно і стратегічно кинула б виклик регіональній безпеці, викликавши міжнародну увагу", - написав він. 

Американський аналітик зазначив, що ймовірно Росія ще не встигла масштабувати виробництво цих літаків. У РФ за різними даними, є від 15 до 29 таких літаків. Тоді, як у США є 630 F-35. 

"Тим не менш, загроза Су-57 цілком реальна, за умови, що Росія дійсно зможе виробляти їх у великих масштабах", - пояснив Осборн.

Нагадаємо, раніше аналітики повідомили, що Україна могла використовувати західні винищувачі і для збиття російської авіації.

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