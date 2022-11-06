Серед російських мобілізованих у Білорусі спалахнула епідемія захворювань через недотримання санітарних умов

Здебільшого це захворювання дихальних шляхів та інфекції шлунково-кишкового тракту.

Серед російських мобілізованих у Білорусі спостерігають спалах захворювань через недотримання санітарних умов.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На територію Білорусі продовжують надходити підрозділи ЗС РФ, які переважно складаються з так званих частково мобілізованих громадян. Їхнє головне завдання – підготовка матеріальної бази та місць розміщення окупаційних військ. Між тим, самі "чмобікі" вимушені жити в непристосованих умовах. Переважно в польових наметах без належних санітарних умов", – повідомили в управлінні.

Наразі серед російських військовослужбовців в Білорусі зафіксували масштабний спалах різноманітних захворювань.

Здебільшого солдати скаржаться на захворювання дихальних шляхів (бронхіт, ангіна, пневмонія, загострення астми) та інфекції шлунково-кишкового тракту.

Місцеві медики не здатні впоратися з масшатабом епідемії. Окупанти вимушені в терміновому порядку відряджати до Білорусі військових та мобілізованих медиків з Росії.

Найближчим часом очікується прибуття чергової партії медичних співробітників на 230 загальновійськовий полігон західного оперативного командування зс рб (обуз-лісновський). Спалах захворювань на ньому також пов’язують із недотриманням елементарних вимог для військових таборів із забезпечення гігієни, якісного харчування та медичного забезпечення.

Також в Білорусі зростає напруженість між військовими двох держав. Численні конфліктні ситуації пов’язані з прецедентами зневажливого ставлення російських військових до білорусів. Військова поліція рб неспроможна стримувати протиправну поведінку росіян. Зокрема, у доповідних записках, які подаються старшими офіцерами зс рб на основі скарг своїх рядових військовослужбовців, вказується на зневажливі вислови та поведінку росіян щодо білорусів.

Зокрема, із використанням принижень на основі етнічних характеристик. Кількість прецедентів швидко зростає, що призводить до неконтрольованої ескалації напруги в Білорусі.

Нагадаємо, наразі безпосередньої небезпеки наземних дій з Білорусі немає. Білоруська армія не готова до вторгнення на територію України.

10 жовтня стало відомо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави.

У листопаді у Державній думі Російської Федерації заявили, що Україна планує "вторгнутися" до Білорусі.

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