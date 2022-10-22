Шольц: пряме зіткнення між Росією та НАТО - неприпустиме

Канцлер Німеччни Олаф Шольц вкотре наголосив, що не можна допустити прямого зіткнення між Росією та НАТО, бо це "небезпечно".

Про це лідер Німеччини сказав в інтерв'ю Welt.

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У німецького політика запитали, чи припускає він, що війна Росії проти України переросте у світову. На що Шольц відповів: " Я цього не припускаю. Але, принаймні, ви не повинні забувати про небезпеку. У такій небезпечній ситуації заборонено будь-який необережний крок. Між Росією та НАТО не має бути прямого конфлікту".

Шольц запевнив, що Німеччина буде продовжувати підтримувати Україну. Він вважає, що його країна є однією із найрішучіших прихильників України після США.

"Після США Німеччина є одним із найрішучіших прихильників України. Фінансово, гуманітарно, а також озброєнням. Німеччина постачає дуже важливу в цій війні зброю - артилерію та ППО. Буквально кілька днів тому ми передали Iris-Т, найсучаснішу систему ППО у світі, якої немає навіть у нашого Бундесверу", - заявив канцлер ФРН.

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Путін постійно провокує НАТО до прямого зіткнення

Російський диктатор Володимир Путін дуже роздратований підтримкою союзників України, тож нещодавно заявив, що пряме зіткнення НАТО з російською армією є вкрай небезпечним, адже обернеться катастрофою світового масштабу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, Путін постійно провокує НАТО для розв'язання війни між Росією та країнами Альянсу. Як він пояснив, для чого РФ пряме зіткнення із оборонним союзом, бо престижніше програти Альянсу, ніж Україні.

Так, російські літаки два дні поспіль підлітали до кордонів однієї із краї НАТО - Польщі. Для перехоплення ворожих літаків екстрено здіймали і талійські винищувачі, які з адіяні в місії з повітряного патрулювання Польщі.

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