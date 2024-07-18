Скандал в Італії через Мелоні: журналістка висміяла прем'єрку

Суд визначив, що це було проявом бодішеймінгу.

Суд Мілана зобов’язав журналістку Джулію Кортезе виплатити прем’єрці Італії Джорджі Мелоні компенсацію в розмірі 5000 євро за те, що висміяла посадовицю у своїй публікації в соціальних мережах.

Про це повідомило агентство новин ANSA та інші місцеві ЗМІ, передає Reuters.

Італійська журналістка Джулія Кортезе поглузувала з Мелоні в соцмережі Х (колишня Twitter) ще у жовтні 2021 року. У пості вона написала, зокрема, про зріст прем’єрки.

Кортезе опублікувала у Twitter фотографію Мелоні, на тлі якої було зображено Беніто Муссоліні. На обурення Мелоні вона відповіла: "Ти мене не лякаєш, Джорджа Мелоні. Зрештою, твій зріст лише 1,2 м. Я навіть не бачу тебе".

Мелоні подала позов проти журналістки.

У відповідь на матеріал Reuters про вирок Кортезе написала на своїй сторінці в X: "Уряд Італії має серйозні проблеми зі свободою вираження поглядів і журналістським інакомисленням".

Зазначимо, що, за інформацією в Мережі, Мелоні на зріст - 1,63 м.

Також додамо, що Кортезе може оскаржити вирок. А адвокат Мелоні заявив, що пані прем'єр-міністр пожертвує на благодійність будь-яку компенсацію, яку зрештою отримає за цією справою.

Нагадаємо, днями голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні зустрічалася із президентом України Володимиром Зеленським у столиці США і отримала інформацію про ситуацію на фронті.

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