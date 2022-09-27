Словаччина ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Парламент Словаччини у вівторок, 27 вересня, ратифікував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
Тепер ратифікувати вступ цих країн до НАТО повинні Угорщина й Туреччина.
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначається, уже 30 членів НАТО ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Після того, як це зробила Словаччина, залишилися лише Угорщина й Туреччина.
Парламент Угорщини розгляне питання про членство Фінляндії та Швеції в НАТО, але дата ще офіційно не визначена, оскільки законодавці повертаються після літньої перерви.
Щодо Туреччини, то там буде складніше, оскільки у цієї країни є свої суперечки з Фінляндією та Швецією.
Нагадаємо, Столтенберг закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб підтримувати Україну.
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