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Словаччина ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

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Словаччина ратифікувала вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Фото: Associated Press

Парламент Словаччини у вівторок, 27 вересня, ратифікував вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Тепер ратифікувати вступ цих країн до НАТО повинні Угорщина й Туреччина.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, уже 30 членів НАТО ратифікували вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу. Після того, як це зробила Словаччина, залишилися лише Угорщина й Туреччина.

Парламент Угорщини розгляне питання про членство Фінляндії та Швеції в НАТО, але дата ще офіційно не визначена, оскільки законодавці повертаються після літньої перерви.

Щодо Туреччини, то там буде складніше, оскільки у цієї країни є свої суперечки з Фінляндією та Швецією.

Нагадаємо, Столтенберг закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб підтримувати Україну.

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