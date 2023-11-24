Співробітники Amazon почали найбільший в історії компанії страйк: в чому причина

Сотні співробітників Amazon оголосили страйк. Члени профспілки GMB застрягли в суперечці з роботодавцем щодо заробітної плати і стоять на лінії пікету біля офісу компанії в Ковентрі. Страйки також відбуваються в Європі та США — профспілки кажуть, що це найбільший страйк в історії Amazon.

Про це пише BBC.

Співробітники в Ковентрі були першими з працівників Amazon у Великій Британії, які розпочали страйк у січні. Профспілка GMB заявила, що в п'ятницю, 24 листопада, в страйку брали участь понад 1 000 працівників, з яких близько 800 стояли на лінії пікету.

Чого вимагають співробітники

Нещодавно компанія оголосила, що з квітня підвищить мінімальну початкову зарплату до 13 фунтів стерлінгів на годину, залежно від місцезнаходження, але профспілка закликала підвищити її щонайменше до 15 фунтів стерлінгів, а також покращити умови праці.

Виступаючи на пікеті в Ковентрі, старший організатор GMB Стюарт Річардс сказав, що пропозиції від Amazon “недостатньо”.

“Вони [працівники] заслуговують на більше. Вони заслуговують на гідну зарплату від компанії, яка отримує величезні прибутки”, — заявив він.

Річардс повідомив, що члени профспілки проводять акції протесту в п'яти різних країнах, включаючи Німеччину, Сполучені Штати та Італію. Він додав: “Зараз це глобальний тривожний дзвінок для Amazon. Вони не можуть продовжувати ігнорувати занепокоєння цих працівників та працівників складів по всьому світу. Очевидно, що це величезна доленосна подія, на яку Amazon просто зобов'язана звернути увагу”.

Позиція Amazon

Представник Amazon заявив, що фірма регулярно переглядає свою оплату праці, “щоб гарантувати, що ми пропонуємо конкурентоспроможну заробітну плату та пільги”.

“До квітня 2024 року наша мінімальна стартова зарплата зросте до 12,30 і 13 фунтів стерлінгів на годину, залежно від місцезнаходження — це на 20% більше за два роки і на 50% з 2018 року”, — продовжили вони.

“Ми також наполегливо працюємо над тим, щоб забезпечити відмінні пільги, позитивне робоче середовище та чудові кар'єрні можливості. Це лише деякі з причин, чому люди хочуть прийти і працювати в Amazon, незалежно від того, чи це їхня перша робота, сезонна робота або можливість просунутися по кар'єрних сходах”, — говорять в компанії.

Страйк відбувся через два дні після того, як в осінній заяві канцлера Джеремі Ханта було оголошено, що національний прожитковий мінімум з квітня зросте з 10,42 до 11,44 фунтів на годину.

Компанія Amazon заявила, що її заробітна плата вже перевищує цей рівень, а також є вищою за добровільно встановлений реальний прожитковий мінімум, який становить 12 фунтів на годину для працівників за межами Лондона. Компанія додала, що також пропонує інші переваги.

Читайте також: