Стали відомі терміни, коли у Британії оберуть нового прем'єра

Нового прем'єр-міністра Великої Британії можуть обрати уже до початку осені.
За інформацією іноземних ЗМІ, вибори відбудуться у два етапи. Перший етап виборів у Британії планують завершити до 21 липня.
Про це повідомляє британське видання Financial Times.
Зазначається, що вибори на очільника уряду Британії планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул - до початку вересня. Вибори відбудуться у два етапи. Спочатку буде оголошено конкурс, на якому члени уряду від консерваторів оберуть двох головних претендентів на посаду прем'єр-міністра. Опісля всі учасники Консервативної партії оберуть нового прем'єр-міністра Британії. Загальна кількість учасників партії становить понад 100 тисяч.
Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський назвав прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, який 7 липня оголосив про свою відставку, "справжнім другом України".
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