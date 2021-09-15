Стало відомо про перші випадки загибелі тварин від COVID-19

У Монголії від коронавірусу померли два бобра
У Монголії зафіксували перші випадки загибелі тварин від коронавірусу.
Про це повідомляє повідомляє "Сіньхуа".
"Два бобра померли у нас в країні при загадкових обставинах. Результати лабораторних тестів показали, що причиною смерті став COVID-19", — розповів експерт Головного управління ветеринарних служб країни Адіясурен Тувшинбаяр.
Тварини утримувалися в центрі розведення бобрів в столиці країни Улан-Баторі. Ще у семи бобрів тест на коронавірус показав позитивний результат. Це був штам "Дельта".
Крім бобрів, COVID-19 виявили у двох домашніх кішок.
Монголія — не єдина країна, де COVID-19 виявили у тварин. Так, в зоопарку Атланти в американському штаті Джорджія у 13 горил підтвердили інфекцію.
Але про смерті тварин безпосередньо від COVID-19 раніше не було відомо. Що тварини теж можуть хворіти на коронавірус, повідомляла Всесвітня організація з охорони здоров'я тварин. Інфекція може передаватися від тварин до людини і навпаки.