Білоруські прикордонники заявили про обстріл з території України

Українські прикордонники разом з поліцією шукають ймовірних причетних до пошкодження.
Прикордонний комітет Білорусі заявив, що білоруський прикордонний знак обстріляли з території України.
Про це повідомляється на сайті прикордонного комітету Білорусі.
"Білоруський прикордонний знак обстріляли з території України. Інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону", - мовиться в повідомленні.
Як повідомляє білоруське відомство, під час огляду прикордонного знака прикордонники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням герба Білорусі у вигляді пробоїн від дробу.
"Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України. Проводиться розгляд", - додають в заяві.
Оновлено: українські прикордонники відреагували на інцидент: разом з поліцією шукають ймовірних причетних до пошкодження прикордонного знаку Білорусі. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".
"Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з РБ виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці.
В той же час, характер місцевості - болотисто-чагарникова - унеможливлює піший рух осіб у цій місцевості, і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено. Проте знак розташований поряд з каналом, що з’єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном", - розповів Демченко.
За його словами під час перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї виявлено не було. Білоруська сторона жодних претензій або звинувачень на адресу ДПСУ не висувала.