Білоруські прикордонники заявили про обстріл з території України

Білоруські прикордонники заявили про обстріл з території України

Українські прикордонники разом з поліцією шукають ймовірних причетних до пошкодження.

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що білоруський прикордонний знак обстріляли з території України.

Про це повідомляється на сайті прикордонного комітету Білорусі.

"Білоруський прикордонний знак обстріляли з території України. Інцидент стався 11 вересня на ділянці Пінського прикордонного загону", - мовиться в повідомленні.

Як повідомляє білоруське відомство, під час огляду прикордонного знака прикордонники застави "Сваринь" виявили пошкодження прикордонного стовпа і щитка із зображенням герба Білорусі у вигляді пробоїн від дробу.

"Результати проведеної зустрічі з українською стороною показали, що постріли робилися з території України. Проводиться розгляд", - додають в заяві.

Оновлено: українські прикордонники відреагували на інцидент: разом з поліцією шукають ймовірних причетних до пошкодження прикордонного знаку Білорусі. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "Українській правді".

"Пошкоджений прикордонний знак на кордоні з РБ виявив прикордонний наряд Луцького загону ДПСУ. Про дану ситуацію відразу було повідомлено прикордонників сусідньої країни та співробітників поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці.

В той же час, характер місцевості - болотисто-чагарникова - унеможливлює піший рух осіб у цій місцевості, і ознак перебування осіб біля прикордонного знаку не виявлено. Проте знак розташований поряд з каналом, що з’єднує озера цієї місцевості, тому не виключається, що пошкодження могли здійснити порушники, які проходили по ньому човном", - розповів Демченко.

За його словами під час перевірки на місцевості використаних гільз від мисливської зброї виявлено не було. Білоруська сторона жодних претензій або звинувачень на адресу ДПСУ не висувала.

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