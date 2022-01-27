Тайфун у трьох країнах Африки забрав життя 70 людей: відео

Тайфун у трьох країнах Африки забрав життя 70 людей: відео

Найбільше від стихії постраждали жителі острівної держави Мадагаскар.

Внаслідок руйнувань, повеней та зсувів, які спричинив тропічний тайфун "Ана", за останні шість днів на Мадагаскарі, в Мозамбіку та Малаві загинуло уже 70 людей.

Про це повідомляє у четвер, 27 січня, Agence France-Presse (AFP).

Тропічний шторм "Ана" зародився у південно-західній частині Індійського океану і налетів на східне узбережжя Африки, несучи рясні опади та шквалистий вітер.

В острівній державі Мадагаскар, де тайфун “Ана” почав вирувати ще 22 січня, загинула 41 особа, у Мозамбіку - 18, у Малаві — 11. Кілька сотень людей отримали травми, зруйновано десятки тисяч будинків.

На Мадагаскарі 110 тисяч мешканців були змушені покинути свої затоплені будинки. Біженцям надають притулок у місцевих школах.

У Мозамбіку від наслідків тропічного шторму постраждало пів мільйона жителів країни, де стихія зруйновала близько 10 тисяч будинків.

У сусідній Малаві влада оголосила режим стихійного лиха. Значна частина країни вже третю добу залишається без електрики.

Нагадаємо, раніше потужний шторм "Барра" затопив північ Іспанії. Такої негоди тут не бачили 20 років.

Читайте також: