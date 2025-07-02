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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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1981
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Трамп хоче депортувати зі США групу мешканців: про кого йдеться

Трамп вважає, що Америка має позбутися людей, які несуть загрозу іншим. Зокрема, мовиться і про громадян держави.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо вигнання з країни групи мешканців. За його словами, Штатам слід депортувати небезпечних злочинців.

Про це Трамп сказав в ефірі Right Side Broadcasting.

Він акцентував, що на території США є чимало «небезпечних людей», які проживають в країні вже давно.

«Вони б’ють людей ззаду по голові биткою, коли ті не очікують, і вбивають їх. Вони нападають з ножем, коли ви просто йдете вулицею. Вони не нові для нашої країни. Вони є частиною нашої країни вже давно. Багато хто з них народився в цій країні», — пояснив він.

Трамп анонсував, що це стане наступною спільною справою народу. Про них, вважає очільник Штатів, слід забути.

«Серед них — дуже небезпечні люди. Це хворі люди. Я хотів би і їх прибрати з нашої країни», — завершив Трамп.

Нагадаємо, адміністрація президента Дональда Трампа припиняє діяльність USAID — Агентства США з міжнародного розвитку. Тепер деякі програми допомоги адмініструватиме Державний департамент Сполучених Штатів.

Як зазначається, попри десятиліття роботи й сотні мільярдів доларів, витрачених з бюджету платників податків, USAID не досягло поставлених цілей: розвиток країн залишився слабким, зросли нестабільність та антагонізм до Америки.

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