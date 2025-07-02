Трамп хочет депортировать из США группу жителей: о ком идет речь

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп сделал заявление по изгнанию из страны группы жителей. По его словам, Штатам следует депортировать опасных преступников.

Об этом Трамп сказал в эфире Right Side Broadcasting.

Он акцентировал, что на территории США есть немало «опасных людей», проживающих в стране уже давно.

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«Они бьют людей сзади по голове битой, когда те не ожидают и убивают их. Они нападают с ножом, когда вы просто идете по улице. Они не новые для нашей страны. Они являются частью нашей страны уже давно. Многие из них родились в этой стране», — объяснил он.

Трамп анонсировал, что это станет следующим общим делом народа. О них, считает глава Штатов, следует забыть.

«Среди них очень опасные люди. Это больные люди. Я хотел бы и их убрать из нашей страны», — заключил Трамп.

Напомним, администрация президента Дональда Трампа прекращает деятельность USAID — Агентства США по международному развитию. Теперь некоторые программы помощи будет администрировать Государственный департамент Соединенных Штатов.

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Как отмечается, несмотря на десятилетия работы и сотни миллиардов долларов, израсходованных из бюджета налогоплательщиков, USAID не достигло поставленных целей: развитие стран осталось слабым, выросли нестабильность и антагонизм в Америку.