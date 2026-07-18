Дональд Трамп / © Associated Press

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Водночас із гучними звинуваченнями на адресу Пекіна президент США Дональд Трамп паралельно працює над потеплінням стосунків із головою КНР Сі Цзіньпіном після року економічної війни між країнами.

Про це пише видання Politico.

Сам Трамп доручив розвідкам і правоохоронцям розслідувати «приховування китайського втручання» у вибори 2000 року.

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Радник Білого дому з торгівлі Пітер Наварро наполягає, що мова йтиме про пошук «зловмисних діячах усередині країни». Ця риторика викликала гостру критику з боку членів Демократичної партії, які бачать реальною мішенню Трампа є зовсім не Пекін, а ті, кого «він вважає ворогами».

Тим часом у Конгресі США звинувачують Трампа в тому, що той «перетворює американо-китайські відносини на зброю» виключно заради «просування політичної мети», а не для розв’язання реальних питань безпеки.

Ця очевидна непослідовність роздрастувала навіть «яструбів» щодо Китаю в оточенні самого Трампа. Один із них, Майкл Соболик, прямо говорить — якщо за логікою Трампа саме Китай працював на його поразку, чому він одночасно прагне «стабільних відносин великих держав» із Сі Цзіньпіном, продає ШІ-чіпи КНР та скасовує надзвичайний указ щодо Гонконгу.

Раніше повідомлялося, що Трамп може спровокувати напруженість у відносинах із Китаєм заявами про втручання Пекіна в американські вибори 2020 року.

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За словами Трампа, Китай незаконно отримав дані про 220 мільйонів американських виборців, зокрема, імена, адреси й іншу інформацію, яку використовують для реєстрації для голосування. Пекін заперечує будь-яке втручання.

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