У бізнесмена Голика провели обшуки: що відомо

Напередодні стало відомо, що у колишнього заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка провели обшуки. Крім того, правоохоронці навідалися до бізнесмена Юрія Голика.

Про це пише "РБК-Україна".

"Так, вчора ввечері провели обшук в будинку, де я живу. Однак на той час мене вдома не було. Також проводили обшуки на ще одній локації, де мене теж не було в момент обшуку. Коли я дізнався про те, що відбувається, повернувся і всебічно сприяв правоохоронним органам. Всі їхні вимоги виконав, поспілкувався. Жодних претензій з їхнього боку до мене не предʼявляли", – розповів бізнесмен.

НАБУ ситуацію не коментувало.

Затримання мера і підозри депутатам! Гучні обшуки! Що коїться?

Нагадаємо, у середу, 27 червня, до колишнього заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка прийшли з обшуками. Йдеться про справу зі "зливами" з НАБУ.

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