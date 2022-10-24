У Болгарії виявили спалах пташиного грипу: що відомо

Це вже третій спалах пташиного грипу за три роки у цьому селі.

У Болгарії зафіксували спалах пташиного грипу. Після виявлення нового штампу недуги на одній з птахофабрик у селі Криве Поле заб'ють близько 19 тисяч курей.

Про це повідомляє Reuters.

За останні три роки це вже третій спалах пташиного грипу на птахофабриці у цьому селі.

Ризик зараження для людей від цієї хвороби вважається низьким, але минулі спалахи серед сільськогосподарських птахів призвели до великих програм забою, тому уряд країни рекомендував власникам ферми зробити масовий забій птиці, щоб стримати поширення вірусу.

Нагадаємо, у Київській області зафіксували випадок сибірки.

Читайте також: