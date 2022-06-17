У Бєлгородській області РФ розбився штурмовик Су-25

У прикордонній російській Бєлгородській області розбився військовий літак Су-25.

Як повідомляють пропагандистські ЗМІ з посиланням на правоохоронців, льотчик катапультувався.

"Літак Су-25 зазнав аварії в Бєлгородській області, льотчика евакуйовано на аеродром базування", - повідомляє Західний військовий округ РФ.

Причиною падіння літака Су-25 ВКС РФ назвали технічну несправність.

Варто зазначити, що з прикордонних Бєлгородської та Курської областей Росія відправляє літаки та гвинтокрили, а також запускає ракети для обстрілів території України.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 114-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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