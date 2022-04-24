У Франції відбувається другий тур президентських виборів

У Франції відбувається другий тур президентських виборів

Виборчі дільниці відкрилися вранці о 8 годині ранку і закриються о 19 годині.

У Франції стартував другий тур президентський виборів. За крісло голови держави змагаються Еммануель Макрон і Марін Ле Пен.

Про це повідомляється на сайті Департаменту правової та адміністративної інформації Франції.

Другий тур президентських виборів 2022 року проходить сьогодні, у неділю, 24 квітня

Рішенням Конституційної Ради від 13 квітня 2022 р. двома кандидатами, які мають право балотуватися, є Еммануель Макрон і Марін Ле Пен. Ці два кандидати отримали відповідно 27,85% та 23,15% голосів, поданих у ході першого голосування.

Виборчі дільниці відкрилися вранці о 8 годині ранку і закриються о 19 годині (о 20 годині в деяких містах за відступом від префекта).

Результати президентських виборів, як тільки вони стануть відомі, будуть розміщені на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Нагадаємо, що Ле Пен заявила, що в разі її перемоги країна вийде із військового командування НАТО. А зі слів чинного президента Макрона, Марін спробує вийти також і з Європейського Союзу, хоча вона це спростувала.