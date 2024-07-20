У Карпатах ведмідь напав на пастуха і укусив за ногу

У південних Карпатах у Румунії бурий ведмідь напав на 63-річного пастуха овець та серйозно поранив йому ногу.

Про це в суботу, 20 липня, повідомив місцевий портал Digi24.

Інцидент стався вдень біля села Рукер у повіті Арджеш, яке розташоване приблизно за 150 кілометрів на північ від Бухареста. Ведмідь напав на пастуха овець, коли той був у хліві.

Пораненого 63-річного чоловіка доставили до лікарні. Лікарі оцінюють його стан як важкий.

За останній час це вже не перший напад дикого звіра у цьому районі Карпат. Минулого тижня ведмідь убив 19-річну туристку.

У відповідь на цю трагедію влада Румунії вжила заходів щодо скорочення популяції бурих ведмедів - на спеціально скликаному засіданні минулого понеділка парламент прийняв закон про подвоєння річної квоти на відстріл ведмедів майже до 500 особин.

За оцінками експертів, наразі в румунських Карпатах, які займають близько третини території країни, мешкає близько 8000 бурих ведмедів. Це друга за величиною популяція цих хижих ссавців у Європі. Більше їх живе тільки в Росії.

Нагадаємо, раніше подружжя з Білорусі під час туристичної мандрівки у горах Татрах у Словаччині несподівано зустрілося із ведмедем. Налякана жінка намагалася утекти від звіра, упала з крутого схилу і загинула.

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