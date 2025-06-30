У КНДР вперше показали фото своїх солдатів, які загинули на війні проти України

Кім Чен Ин і загиблі солдати КНДР / © The Korea Herald

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Державні пропагандистські ЗМІ Північної Кореї вперше показали кадри, на яких диктатор Кім Чен Ин «оплакує» своїх солдатів, які загинули під час війни Росії проти України.

Про це пишуть південнокорейські ресурси Yonhap і The Korea Herald.

На знімках, оприлюднених Центральним корейським телебаченням, видно, як Кім Чен Ин урочисто покладає північнокорейський прапор на труну під час церемонії повернення останків північнокорейських солдатів, які загинули у війні РФ проти України. Також було показано, як його сестра Кім Йо Чжон та міністр закордонних справ Чхве Сон Хи зустрічають останки загиблих північнокорейських солдатів з Росії.

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Фотографії Кіма були показані на задньому плані під час спільного заходу, організованого Північною Кореєю та Росією в Пхеньяні в неділю, присвяченого першій річниці підписання ними договору про «всеохопне стратегічне партнерство».

Учасників церемонії репатріації, включаючи Кіма, були в зимовому одязі, що свідчить про те, що подія, ймовірно, відбулася кілька місяців тому, і що останки могли почати повертатися ще взимку.

Фото із загиблими солдатами КНДР були показані після спільних фотографій північнокорейських солдатів разом із російськими військами у зоні бойових дій.

© The Korea Herald

Пхеньян також вперше розкрив, за допомогою відеоматеріалів на сцені, що Кім Чен Ин схвалив оперативні плани для північнокорейських військ у Курській області та наказав здійснити атаки між 22 жовтня та 22 грудня 2024 року.

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Це перший випадок, коли державні ЗМІ Північної Кореї показали відеозаписи та фотографії своїх солдатів, відправлених до Росії, які стали доступними для північнокорейської громадськості.

«Північна Корея, ймовірно, хотіла представити загиблих солдатів не просто як жертви, а як частину „наративу перемоги“», — сказав Хон Мін, старший науковий співробітник Корейського інституту національного об’єднання.

Російську сторону представляла міністерка культури РФ Ольга Любімова. Перед концертом Кім Чен Ин і Любімова провели переговори.

Кім Чен Ин та міністр культури Росії Ольга Любимова дивляться виступ російських та північнокорейських артистів у Пхеньяні / © Associated Press

Зауважимо, що перед візитом Любімової КНДР відвідав колишній міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу.

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Раніше аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Північна Корея може розгорнути свої війська на фронті в Україні вже в липні або серпні 2025 року.