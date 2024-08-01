Обмін в'язнями між РФ та Заходом: німецькі слідчі незадоволені звільненням вбивці Красікова

Стосовно злочинця відбувалося інтенсивне розслідування.
Німецькі слідчі незадоволені звільненням убивці Вадима Красікова. Агента російських спецслужб несподівано випустили на волю, попри вирок про довічне ув'язнення.
Про це пише BILD.
Як зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung, у відомстві федерального генерального прокурора панує розчарування. Серед високопоставлених слідчих Німеччини "мало розуміння" щодо події. Вона, наголошують там, є надмірною поступливістю щодо Путіна.
Нагадаємо, у Туреччині відбувся обмін ув'язненими між Росією та Заходом, під час якого на волі опинилися щонайменше 10 російських політичних в'язнів, а також двоє звинувачених у шпигунстві американців та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини.
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