Атака на російську базу в Сирії: відео удару та коментар ГУР

За інформацією ЗМІ, на авіабазі було знищено радіоелектронний комплекс та інші об'єкти.

Комбінований удар по російській авіабазі Кувейрес в Сирії, якого було завдано наступного дня після зустрічі в Кремлі російського президента Володимира Путіна зі своїм сирійським колегою Башаром Асадом, засоби масової інформації пов’язують із діяльністю української військової розвідки.

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону не підтвердив і не спростував причетності українських спецпризначенців.

“Так, ЗМІ повідомляють... Факт залишається фактом - хтось таки атакував цю російську базу в Сирії”, - зауважив він.

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Представник ГУР додав, що внаслідок удару було пошкоджено деякі об’єкти російської бази, яка, зокрема, використовується державою-агресоркою для підготовки найманців для війни в Україні.

За інформацією ЗМІ, на авіабазі було знищено радіоелектронний комплекс та інші об'єкти.

"Держава-агресорка має нести відповідальність за свої незаконні дії в різних куточках світу, воєнні злочинці мають бути покарані", – сказав з цього приводу Андрій Юсов.

Напередодні в Мережі з’явилося відео, на якому можна побачити, як спочатку знищується російський мобільний комплекс радіоелектронної боротьби, а потім безпілотники атакують об’єкти на самій авіабазі, розташованій на схід від міста Алеппо. Кадри супроводжуються зображенням емблеми ГУР.

Нагадаємо, раніше у Республіці Малі на північному заході Африки місцеві повстанці-туареги влаштували засідку та знищили колону із десятками російських найманців ПВК "Вагнер". Частину “вагнерівців” взяли в полон, але велику кількість було убито

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