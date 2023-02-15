У Німеччині стався збій у польотах авіакомпанії Lufthansa – сотні внутрішніх рейсів скасовано

Ситуація торкнулася всіх авіакомпаній, що входять до концерну Lufthansa Group.

У німецької авіакомпанії Lufthansa у середу вранці, 15 лютого, стався збій в IT-системі, який стосувався систем реєстрації та посадки. Було скасовано багато внутрішніх рейсів.

Про це пише видання Bild.

Збій у системі серйозно вплинув на план польотів Lufthansa, авіакомпанія не може передавати дані, а літаки не можуть злетіти. Порушення торкнулися систем реєстрації та посадки, а також транспортування багажу.

Пізніше стало відомо, що збій був викликаний будівельними роботами – кілька оптоволоконних кабелів Deutsche Telekom були перерізані екскаватором у вівторок.

Пасажири та літаки були затримані в Мюнхені та аеропорту Франкфурта. Інші аеропорти сбій менше зачепив.

Через скасування внутрішніх рейсів, пасажирів авіакомпанії попросили перейти на поїзди Deutsche Bahn.

Ситуація торкнулася всіх авіакомпаній, що входять до концерну Lufthansa Group – Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International та Eurowings.

Наразі німецька авіадиспетчерська служба більше не спрямовує літаки до аеропорту Франкфурта. Літаки направляють до інших аеропортів – Нюрнберг, Кельн або Дюссельдорф.

Нагадаємо, за останні дні у Росії сталися декілька інцидентів, пов'язаних з літаками. Так, у літаку російської компанії "Аерофлот", який виконував рейс "Ставрополь – Москва" агресивна жінка зняла білизну, оголеною намагалась потрапити до кабіни пілотів та покусала бортпровідників.

Ще одна пригода трапилась з пасажирами російської авіакомпанії "Победа" – вони добу чекали на виліт з Дубая до Москви, адже обидва літаки, якими мали перевозити людей, виявилися несправними.

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