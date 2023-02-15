В Германии произошел сбой в полетах авиакомпании Lufthansa – сотни внутренних рейсов отменены

У немецкой авиакомпании Lufthansa в среду утром, 15 февраля, произошел сбой в IT-системе, который касался систем регистрации и посадки. Были отменены многие внутренние рейсы.

Об этом пишет издание Bild.

Сбой в системе оказал серьезное влияние на план полетов Lufthansa, авиакомпания не может передавать данные, а самолеты не могут взлететь. Нарушения коснулись систем регистрации и посадки, а также транспортировки багажа.

Позже стало известно, что сбой был вызван строительными работами – несколько оптоволоконных кабелей Deutsche Telekom были перерезаны экскаватором во вторник.

Пассажиры и самолеты были задержаны в Мюнхене и в аэропорту Франкфурта. Другие аэропорты сбой меньше задел.

Из-за отмены внутренних рейсов пассажиров авиакомпании попросили перейти на поезда Deutsche Bahn.

Ситуация затронула все авиакомпании, входящие в концерн Lufthansa Group – Brussels Airlines, Austrian Airlines, Swiss International и Eurowings.

В настоящее время немецкая авиадиспетчерская служба больше не направляет самолеты в аэропорт Франкфурта. Самолеты направляются в другие аэропорты – Нюрнберг, Кельн или Дюссельдорф.

Напомним, за последние дни в России произошло несколько инцидентов, связанных с самолетами. Так, в самолете российской компании "Аэрофлот", выполнявшем рейс "Ставрополь — Москва", агрессивная женщина сняла белье, обнаженной пыталась попасть в кабину пилотов и покусала бортпроводников.

Еще одно происшествие случилось с пассажирами российской авиакомпании "Победа" — они сутки ждали вылета из Дубая в Москву, ведь оба самолета, которыми должны были перевозить людей, оказались неисправными.

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