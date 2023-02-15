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Столтенберг ответил, при каких условиях и когда Украина может вступить в НАТО

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
925
Время на прочтение
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Столтенберг ответил, при каких условиях и когда Украина может вступить в НАТО

Фото: Associated Press

Столтенберг отметил, что Украине нужно провести реформу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в Альянс после завершения войны России. Он отметил, что сейчас нужно перевооружить наше государство и ввести реформы.

Об этом он сказал 15 февраля на брифинге.

"Что касается Украины, позиция НАТО не изменилась. Мы не раз говорили, что Украина станет членом Альянса, но сейчас он сосредоточен на том, чтобы гарантировать победу Украины в войне. Потому что единственный путь для интеграции и дальнейшего движения Украины к более тесному евроатлантическому сотрудничеству – обеспечить, чтобы Украина возобладала как суверенное государство", – отметил Столтенберг.

Генсек НАТО отметил, что сейчас Альянс сосредоточен на том, чтобы обеспечить Украину оружием, необходимом для противостояния с Россией.

"Мы также работаем над более долгосрочным партнерством, чтобы помочь Украине перейти из советских доктрин и вооружений на стандарты НАТО, улучшить взаимосовместимость, провести реформу безопасности и обороны. И это приблизит Украину к Альянсу", – отметил генсек Альянса.

Напомним, 30 сентября 2022 года президент Зеленский объявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянсу стоило больше помогать Украине – до того, как Кремль отважился на полномасштабное вторжение в феврале 2022-го.

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Дата публикации
Просмотры
925
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