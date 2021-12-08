У Німеччині в аварії з танком під час навчань загинули двоє військових

У Німеччині в аварії з танком під час навчань загинули двоє військових

Під час маневру один із бойових танків зіштовхнувся з військовим позашляховиком.

У Німеччині у вівторок, 7 грудня, внаслідок аварії на військовому полігоні "Берген" у Нижній Саксонії загинули двоє військовослужбовців.

Про це повідомляє Berliner Zeitung.

За інформацією Бундесверу, під час маневру один із бойових танків зіштовхнувся з військовим позашляховиком, внаслідок чого двоє людей зазнали смертельних травм.

У матеріалі вказують, що "точний перебіг подій ще належить визначити". Після інциденту в Міністерстві оборони ФРН заявили, що перебувають "у глибокій скорботі": "Ми співчуваємо загиблим, а також військовим, що перебувають на місці".

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