У Німеччині в аварії з танком під час навчань загинули двоє військових

Під час маневру один із бойових танків зіштовхнувся з військовим позашляховиком.
У Німеччині у вівторок, 7 грудня, внаслідок аварії на військовому полігоні "Берген" у Нижній Саксонії загинули двоє військовослужбовців.
Про це повідомляє Berliner Zeitung.
За інформацією Бундесверу, під час маневру один із бойових танків зіштовхнувся з військовим позашляховиком, внаслідок чого двоє людей зазнали смертельних травм.
У матеріалі вказують, що "точний перебіг подій ще належить визначити". Після інциденту в Міністерстві оборони ФРН заявили, що перебувають "у глибокій скорботі": "Ми співчуваємо загиблим, а також військовим, що перебувають на місці".
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