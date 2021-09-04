У Німеччині відбудеться віртуальна зустріч міністрів G20 щодо Афганістану

Зустріч очолить держсекретар США Ентоні Блінкен разом з главою МЗС ФРН Гайко Маасом.

У Німеччині наступного тижня відбудеться віртуальна зустріч міністрів країн "Великої двадцятки" (G20) щодо Афганістану.

Про це 3 вересня на зустрічі із журналістами заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Держдепартаменту.

Також читайте В Афганістані назвали основне правило доступу жінок до освіти і роботі

За словами держсекретаря США, його відомство зараз у постійному контакті з американськими громадянами, які все ще перебувають в Афганістані і хочуть виїхати.



"Ми й далі підтримуємо канали зв'язку з "Талібаном" стосовно важливих для нас питань, починаючи із зобов'язання дозволити людям покинути Афганістан, якщо вони захочуть це зробити", – зазначив Блінкен.

Нагадаємо:

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, продемонстрував на державному телебаченні пропагандистський відеоролик параду, під час якого перед трибуною пройшла колона техніки з американською зброєю, різними видами бомб і поясами смертників-шахідів.

продемонстрував на державному телебаченні пропагандистський відеоролик параду, під час якого перед трибуною пройшла колона техніки з американською зброєю, різними видами бомб і поясами смертників-шахідів. Лідер радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзаде став верховним керівником Афганістану. Таліби завершують формування нового уряду в країні.

Унікальні кадри: українська розвідка показала відео рятувальної спецоперації в Афганістані

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання