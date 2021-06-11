У Пакистані заблокують телефони невакцинованих від коронавірусу громадян

А в провінції Сінд держслужбовці, які відмовляються щепитися від коронавірусу, від липня залишаться без зарплатні.

У Пакистані жителям провінції Пенджаб, які відмовляються вакцинуватися від COVID-19, заблокують мобільні телефони.

Про це повідомляє AFP.

"Спочатку це була всього лише пропозиція, але люди дуже не хотіли проходити вакцинацію, тому ми ухвалили це рішення", - розповів Хаммад Раза, речник департаменту первинної медико-санітарної допомоги Пенджабу.

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За його словами, державне агентство зв'язку буде вирішувати, як реалізувати цей захід.

Місцеві жителі занепокоєні заявою влади. "Мені буде важко, якщо я не зможу користуватися телефоном, але я дуже боюся вакцини", - поділилася хатня робітниця з Лахора Сайма Бібі.

"Ви не можете змушувати когось зробити щеплення, - додав учитель з Равалпінді Фарва Хуссейн. - Це підозріло".

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Водночас вакциновані громадяни зможуть відвідувати кінотеатри, святкові зали і святині, а в районах із понад 20% щеплених скасують обмеження роботи підприємств.

Тим часом у провінції Сінд держслужбовці, які відмовляються щепитися від коронавірусу, від липня залишаться без зарплатні.

Зазначається, що у Пакистані з 220 мільйонами населення ввели всього 10,5 мільйона доз COVID-вакцини. Водночас близько 300 тисяч людей, які отримали першу дозу вакцини від коронавірусу, не повернулися за другою ін'єкцією.

Низький попит пов'язують із побоюванням побічних ефектів і дезінформацією про те, що вакцина нібито викликає безпліддя або смерть впродовж двох років після ін'єкції.

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"Рівень освіти в Пакистані низький. Люди також поширюють чутки та дезінформацію про вакцини, - зауважив Салман Хасіб, глава Пакистанської асоціації молодих лікарів. - Тому інформаційні кампанії уряду не працюватимуть в короткостроковій перспективі. Йому доведеться використовувати закон, щоб забезпечити вакцинацію всіх".

Від початку пандемії у Пакистані на COVID-19 захворіли понад 940 тисяч людей, 21,5 тисячі з яких померли від ускладнень інфекції.

Між тим в Європейському Союзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами зі складу блоку. Для мандрівок європейцям потрібно бути повністю вакцинованими від коронавірусу щонайменше за 14 днів до поїздки.

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