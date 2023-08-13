У Підмосков'ї спалахнула пожежа над полігоном (відео)

За попередніми даними, горить склад із добривами.
У Росії в Раменську Московської області сталася масштабна пожежа.
Відео у Мережі опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Як пишуть телеграм-канали, потужна пожежа піднялася над полігоном на Донінському шосе.
Причина загоряння наразі уточнюється.
"Пожежа поширилась на 1800 квадратів. Згідно з попередніми даними, нібито горить склад із добривами", - йдеться у повідомленні.
Напередодні у п’ятницю, 11 серпня, на Ленінградському проспекті в Москві спалахнув автомобіль BMW з урядовими номерами.
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