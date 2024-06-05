У Польщі батькам загрожує тюрма через похорон сина: що сталось

Чому батьки поховали сина в лісі - невідомо.

У Польщі батьки поховали своє немовля у лісі в районі міста Бельсько-Бяла. За це їм загрожує до 2 років позбавлення волі.

Про це пише польське видання onet.pl.

Речник Бєльсько-Бяласької прокуратури, прокурор Павел Нікіл, що в понеділок слідчі дізналися, що в лісі в районі Страконка була похована дитина.

"Особи батьків були встановлені дуже швидко, після чого було знайдено місце поховання", - поінформував він.

Прокурор повідомив, що був проведений розтин. Попередні результати вказують на те, що дитина була мертвонародженою.

Павло Нікіл додав, що батьки були допитані. Вони визнали свою провину. Батько дитини вже перебуває під наглядом поліції, йому заборонено виїжджати за межі Польщі. Наразі невідомо, які заходи слідчі вживатимуть щодо матері.

Нагадаємо, у Польщі чоловіку через реєстрацію на сайті знайомств загрожує 8 років в'язниці

Читайте також: