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У Путіна відповіли, чи контактує Кремль з Офісом президента

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У Путіна відповіли, чи контактує Кремль з Офісом президента

Associated Press

Пєсков каже, що контактів між Адміністрацією РФ і Офісом президента України не має.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у Кремля не має контактів з Офісом президента України.

Про це пише російський ТАСС.

"Поки не було", - відповів спікер президента РФ Дмитро Пєсков на прохання прокоментувати анонсовані президентом України Володимиром Зеленським переговори ОПУ із Кремлем.

Зауважимо, що під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що західні партнери закликають Україну підтримувати контакти Росією. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак найближчим часом мовляв має зв'язатися з адміністрацією РФ щодо цього.

"Я щоденно розмовляю з лідерами різними. Вчора були Шарль Мішель, Ангела Меркель. Вони дуже хочуть, щоб ми разом з ними почали спілкуватися з Російською Федерацією. Обов'язково буде дзвінок. Вони хочуть контакт нашої адміністрації і адміністрації Росії. Думаю, найближчим часом Єрмак буде з ними контактувати. Ми абсолютно не проти", - сказав Зеленський.

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