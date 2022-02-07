У РФ 10-річний хлопчик впав у кому і помер після побиття старшокласниками

У РФ 10-річний хлопчик впав у кому і помер після побиття старшокласниками

Хлопчика виявили у ванні без ознак життя.

У російському Новосибірську 10-річний хлопчик впав у кому і помер у лікарні після побиття старшокласниками.

Про це повідомляє mk.ru.

На початку лютого хлопчик поскаржився мамі, що його побили учні старших класів. Оскільки дитина не скаржилася на самопочуття, батьки не зверталися до лікарів. Проте 6 лютого хлопчика знайшли у ванні без ознак життя.

При госпіталізації лікарі поставили діагноз "стан після клінічної смерті". У себе він так і не прийшов. Поки не повідомляється, потонула дитина чи ні. Відомо, що на тілі загиблого було багато гематом, садна та забої. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині співмешканець жінки вбив її 3-річного сина, а вона приховала злочин.

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