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У РФ впав військовий вертоліт "Росгвардії": відео

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У РФ впав військовий вертоліт "Росгвардії": відео

Фото: Associated Press

У Ленінградській області Росії впав військовий вертоліт "Мі-8".

Вертоліт належав "Росгвардії" та нібито виконував навчальні польоти. 

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

Пропагандисти зазначають, що гелікоптер здійснив "жорстку посадку неподалік котеджного селища "Гірки Ленд" у Гатчинському районі. На кадрах видно, як вертоліт робить кілька обертів навколо осі, чіпляє гвинтом землю і завалюється на бік". 

Відомо, що вертоліт країни-окупантки виконував навчальні польоти. Загиблих та постраждалих через падіння "Мі-8" немає. 

Нагадаємо, українські захисники "приземлили" ворожий вертоліт у Донецькій області. Тип гелікоптера наразі встановлюється.

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