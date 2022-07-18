У РФ впав військовий вертоліт "Росгвардії": відео

Вертоліт належав "Росгвардії" та нібито виконував навчальні польоти.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Пропагандисти зазначають, що гелікоптер здійснив "жорстку посадку неподалік котеджного селища "Гірки Ленд" у Гатчинському районі. На кадрах видно, як вертоліт робить кілька обертів навколо осі, чіпляє гвинтом землю і завалюється на бік".

Відомо, що вертоліт країни-окупантки виконував навчальні польоти. Загиблих та постраждалих через падіння "Мі-8" немає.

Нагадаємо, українські захисники "приземлили" ворожий вертоліт у Донецькій області. Тип гелікоптера наразі встановлюється.

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