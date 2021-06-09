У Римі почалися паводки через сильні дощі: рятувальники евакуювали дитсадок

На першому поверсі закладу зібрався майже метр води.

Італійським рятувальникам довелося евакуювати дитячий садочок під час потужної повені у Римі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 9 червня.

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На першому поверсі закладу зібрався майже метр води, а тому з приміщення довелося негайно виводити чотири десятка дітлахів і шістьох вихователів. Їх розмістили у найближчому готелі, поки малечу не забрали додому батьки.

Загалом, надзвичайні служби здійснили понад пів сотні виїздів. У Римі затопило кілька вулиць, рух було ускладнено і центром міста. Городяни, яким довелося пропливати дорогами у своїх автівках, розкритикували міьску владу за неготовність інфраструктури до потужних злив.

Новини світу: у Римі рятувальникам довелося евакуювати дитячий садочок під час потужної повені

Як повідомлялося, популярну серед українських туристів Шрі-Ланку тероризують масштабні повені. Внаслідок негоди троє людей загинули, а ще понад п'ять тисяч місцевих залишилися без даху над головою. На острові нині почався сезон дощів. Цілі селища опинилися затопленими після сильних злив.

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