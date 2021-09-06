У Росії Міноборони вирішило збільшити чисельність резервістів

Резервісти перекинуті на навчання до Калінінградської області. Фото: function.mil.ru

Скільки військових зараз знаходиться в резерві і наскільки планується збільшити їхню чисельність, наразі не уточнюють.

У Росії мають намір збільшити чисельність резервістів.

Про це у понеділок, 6 вересня, повідомили в пресслужбі Міноборони РФ.

"Наразі ухвалено рішення про нарощування чисельності резервістів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з даними російського оборонного відомства, точна кількість таких військовозобов'язаних зараз і майбутні цифри поки невідомі.

У відомстві зазначили, що резервісти зараз беруть участь в навчаннях "Захід-2021" в Калінінградській області.

Нагадаємо:

10-16 вересня відбудуться масштабні спільні російсько-білоруські стратегічні навчання "Захід-2021", під час яких буде масово застосовуватися військова авіація. Експерти розглядають цей захід як один з основних на шляху поглинання самостійності Білорусі Росією та вбачають небезпеку для України.

під час яких буде масово застосовуватися військова авіація. Експерти розглядають цей захід як один з основних на шляху поглинання самостійності Білорусі Росією та вбачають небезпеку для України. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з главою Міноборони США Ллойдом Остіном обговорили ситуацію на Донбасі. В контексті цього йшлося про російські військові навчання "Захід-2021".

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