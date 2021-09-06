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В России Минобороны решило увеличить численность резервистов

В России Минобороны решило увеличить численность резервистов

Резервисты переброшены на учебу в Калининградской области. Фото: function.mil.ru

Сколько военных сейчас находится в резерве и насколько планируется увеличить их численность, пока не уточняется.

В России намерены увеличить численность резервистов.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сейчас принято решение о наращивании численности резервистов", — говорится в сообщении.

Согласно данным российского оборонного ведомства, точное количество таких военнообязанных сейчас и будущие цифры пока неизвестны.

В ведомстве отметили, что резервисты сейчас участвуют в учениях "Запад-2021" в Калининградской области.

Напомним:

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