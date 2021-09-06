В России Минобороны решило увеличить численность резервистов

Резервисты переброшены на учебу в Калининградской области. Фото: function.mil.ru

Сколько военных сейчас находится в резерве и насколько планируется увеличить их численность, пока не уточняется.

В России намерены увеличить численность резервистов.

Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сейчас принято решение о наращивании численности резервистов", — говорится в сообщении.

Согласно данным российского оборонного ведомства, точное количество таких военнообязанных сейчас и будущие цифры пока неизвестны.

В ведомстве отметили, что резервисты сейчас участвуют в учениях "Запад-2021" в Калининградской области.

Напомним:

10-16 сентября состоятся масштабные совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", во время которых будет массово применяться военная авиация. Эксперты рассматривают это мероприятие как одно из основных на пути поглощения самостоятельности Беларуси Россией и видят опасность для Украины.

во время которых будет массово применяться военная авиация. Эксперты рассматривают это мероприятие как одно из основных на пути поглощения самостоятельности Беларуси Россией и видят опасность для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Минобороны США Ллойдом Остином обсудили ситуацию на Донбассе. В контексте этого речь шла о российских военных учениях "Запад-2021".

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