В России Минобороны решило увеличить численность резервистов

Сколько военных сейчас находится в резерве и насколько планируется увеличить их численность, пока не уточняется.
В России намерены увеличить численность резервистов.
Об этом в понедельник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сейчас принято решение о наращивании численности резервистов", — говорится в сообщении.
Согласно данным российского оборонного ведомства, точное количество таких военнообязанных сейчас и будущие цифры пока неизвестны.
В ведомстве отметили, что резервисты сейчас участвуют в учениях "Запад-2021" в Калининградской области.
Напомним:
- 10-16 сентября состоятся масштабные совместные российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", во время которых будет массово применяться военная авиация. Эксперты рассматривают это мероприятие как одно из основных на пути поглощения самостоятельности Беларуси Россией и видят опасность для Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Минобороны США Ллойдом Остином обсудили ситуацию на Донбассе. В контексте этого речь шла о российских военных учениях "Запад-2021".