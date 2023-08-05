У Росії пролунав вибух на заводі – там виготовляють "Іскандери"

У Республіці Удмуртія, Росія, стався вибух із задимленням на території "Воткинського заводу", на якому виготовляють військову техніку, зокрема, ракети "Іскандер".

Про інцидент повідомила пресслужба заводу.

Там заявили про "спрацьовуванням апаратури, що супроводжувалося хлопком та задимленням". На підприємстві запевнили, що внаслідок події ніхто не постраждав і завод продовжує працювати у штатному режимі. Про причини вибуху не повідомляється.

Проте місцеві Telegram-канали спочатку припустили, що підприємство атакував дрон, однак потім з'ясували, що до вибуху у цеху призвела детонація виробу, що перебував у бронекапсулі. Корпус цеху, у якому проводилося випробування, витримав, але постраждав.

"Пошкоджено один із корпусів, у якому збирали ракети для відправки на війну в Україну. Внаслідок вибуху ніхто серйозно не постраждав. Навіть швидка порожня поїхала", – пишуть джерела.

Згідно з даними з відкритих джерел, на "Воткінському заводі" раніше вироблялися ракети "Тополь-М", а від 2006 року було розпочато серійне виробництво ракет комплексу "Іскандер-М".

Нагадаємо, у ніч проти 5 серпня в районі Керченської протоки була атака надводних дронів на російський танкер SIG. ТСН.ua зібрав всі подробиці атаки.

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