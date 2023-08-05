В России раздался взрыв на заводе – там производят "Искандеры"

В Республике Удмуртия, Россия, произошел взрыв с задымлением на территории "Воткинского завода", на котором производят военную технику, в частности, ракеты "Искандер".

Об инциденте сообщила пресс-служба завода.

Там заявили о "срабатывании аппаратуры, сопровождавшейся хлопком и задымлением". На предприятии заверили, что в результате происшествия никто не пострадал и завод продолжает работать в штатном режиме. О причинах взрыва не сообщается.

Однако местные Telegram-каналы сначала предположили, что предприятие атаковал дрон, однако затем выяснили, что к взрыву в цехе привела детонация находившегося в бронекапсуле изделия. Корпус цеха, на котором проводилось испытание, выдержал, но пострадал.

"Поврежден один из корпусов, в котором собирали ракеты для отправки на войну в Украину. В результате взрыва никто серьезно не пострадал. Даже скорая пустая уехала", – пишут источники.

Согласно данным из открытых источников, на "Воткинском заводе" ранее производились ракеты "Тополь-М", а с 2006 года было начато серийное производство ракет комплекса "Искандер-М".

Напомним, в ночь на 5 августа в районе Керченского пролива была атака надводных дронов на российский танкер SIG. ТСН.ua собрал все подробности атаки.

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