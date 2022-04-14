У Росії заявили про ще одне обстріляне село

У Росії заявили про ще одне обстріляне село

Перед цим про такі "теракти" повідомляли у Курській та Брянській областях.

У Росії заявили про ще один теракт, вчинений уже на території Бєлгородської області, у селі Сподарюшине.

Про це повідомив губернатор області Вячеслав Гладков.

Він стверджує, що обстріл вівся зі сторони України.

"Село Сподарюшине було обстріляно з боку України. Постраждалих та жертв серед мирного населення немає. Руйнацій житлових та соціальних об'єктів немає", - йдеться у заяві російського губернатора.

Гладков додав, що для забезпечення безпеки мешканців тимчасово вивезли із сіл Сподарюшине, а також Безимено. Як він заявляє, жителі сіл у безпеці, під контролем голови району. Обидва села зараз перебувають під додатковою охороною.

Нагадаємо, раніше ЦПД при РНБО України попереджував, що РФ має на меті вчинити серії терористичних актів на російському прикордонні. Уже відомо про декілька "терактів", які вчинені у прикордонних до України територіях - Курської та Брянської областях.

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