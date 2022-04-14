Галатасарай - Динамо: онлайн-відеотрансляція благодійного матчу

Зібрані кошти будуть спрямовані для допомоги постраждалим від війни українцям.

У четвер, 14 квітня, київське "Динамо" проведе другий благодійний матч в рамках туру "Match for Peace! Stop the War!" (Матч за Мир! Зупинимо Війну!").

Суперником "біло-синіх" буде турецький "Галатасарай". Зустріч відбудеться на стадіоні "Тюрк-Телеком Арена" у Стамбулі, початок - о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що "Динамо" отримало дозвіл від українського уряду в повному складі виїхати за кордон, аби грати благодійні матчі з європейськими клубами. Метою цих поєдинків є інформування міжнародної спільноти про війну в Україні та збирання коштів для підтримки українців, які постраждали від російської агресії.

Дивіться поєдинок українського гранда з 22-разовим чемпіоном Туреччини в прямому ефірі на нашому сайті.

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