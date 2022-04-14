В России заявили о еще одном обстрелянном селе

В России заявили о еще одном обстрелянном селе

Перед этим о таких "терактах" сообщали в Курской и Брянской областях.

В России заявили о еще одном теракте, совершенном уже на территории Белгородской области, в селе Сподарюшино.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Он утверждает, что обстрел велся со стороны Украины.

"Деревня Сподарюшине была обстреляна со стороны Украины. Пострадавших и жертв среди мирного населения нет. Разрушений жилых и социальных объектов нет", — говорится в заявлении российского губернатора.

Гладков добавил, что для обеспечения безопасности жителей временно вывезли из сел Сподарюшино, а также Безымено. Как он заявляет, жители сел в безопасности под контролем главы района. Оба села сейчас находятся под дополнительной охраной.

Напомним, ранее ЦПД при СНБО Украины предупреждал, что РФ преследует цель совершить серии террористических актов на российской пограничной границе. Уже известно о нескольких "терактах", совершенных в приграничных к Украине территориях — Курской и Брянской областях.

Читайте также: