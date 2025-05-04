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У Ростовській області РФ прогриміли вибухи: у небі мелькають спалахи
Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять гучних ударів.
Щонайменше п'ять вибухів пролунали над містом Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Попередньо спрацювала система ППО.
Як розповіли SHOT очевидці, у небі над містом мелькають спалахи та чути звуки вибухів.
За попередніми даними, система ППО працює за повітряними цілями. Місцеві жителі стверджують, що чути звук мотора в небі.
Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Ростовській області РФ та окупованій Керчі є "прильоти".