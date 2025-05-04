ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
1 хв

У Ростовській області РФ прогриміли вибухи: у небі мелькають спалахи

Місцеві мешканці повідомляють про щонайменше п’ять гучних ударів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вибухи у Росії

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

Щонайменше п'ять вибухів пролунали над містом Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Попередньо спрацювала система ППО.

Як розповіли SHOT очевидці, у небі над містом мелькають спалахи та чути звуки вибухів.

За попередніми даними, система ППО працює за повітряними цілями. Місцеві жителі стверджують, що чути звук мотора в небі.

Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Ростовській області РФ та окупованій Керчі є "прильоти".

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie