У Ростовській області РФ прогриміли вибухи: у небі мелькають спалахи

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

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Щонайменше п'ять вибухів пролунали над містом Каменськ-Шахтинський Ростовської області. Попередньо спрацювала система ППО.

Як розповіли SHOT очевидці, у небі над містом мелькають спалахи та чути звуки вибухів.

За попередніми даними, система ППО працює за повітряними цілями. Місцеві жителі стверджують, що чути звук мотора в небі.

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Наразі офіційної інформації про постраждалих та руйнування немає.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Ростовській області РФ та окупованій Керчі є "прильоти".