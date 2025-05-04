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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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В Ростовской области РФ прогремели взрывы: в небе мелькают вспышки

Местные жители сообщают о минимум пяти громких ударах.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Взрывы в России

Взрывы в России / © ТСН.ua

Не менее пяти взрывов прогремели над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области. Предварительно сработала система ПВО.

Как рассказали SHOT очевидцы, в небе над городом мелькают вспышки и слышны звуки взрывов.

По предварительным данным, система ПВО работает по воздушным целям. Местные жители утверждают, что слышен звук двигателя в небе.

Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Ростовской области РФ и оккупированной Керчи есть "прилеты".

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