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В Ростовской области РФ прогремели взрывы: в небе мелькают вспышки
Местные жители сообщают о минимум пяти громких ударах.
Не менее пяти взрывов прогремели над городом Каменск-Шахтинский Ростовской области. Предварительно сработала система ПВО.
Как рассказали SHOT очевидцы, в небе над городом мелькают вспышки и слышны звуки взрывов.
По предварительным данным, система ПВО работает по воздушным целям. Местные жители утверждают, что слышен звук двигателя в небе.
Пока официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Ростовской области РФ и оккупированной Керчи есть "прилеты".