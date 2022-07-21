У США натякнули на постачання Україні західних винищувачів

Начальник штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун натякнув, що США можуть відправити до України західні винищувачі.

Водночас Браун не повідомив, які саме літаки відправляться до України.

Про це пише Politico з посиланням на заяву генерала на Форумі з безпеки в Аспені.

"Є американські, є Gripen із Швеції, є Eurofighter чи Rafales. Отже, є ціла низка різних систем озброєння, які могли б вирушити в Україну", - сказав Чарльз Браун.

За його словами, заплановані до передачі літаки не будуть російського виробництва.

"Чого я не можу вам сказати, так це - які саме літаки відправляться в Україну", - зазначив начальник штабу Військово-повітряних сил США.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що США готують оборонний бюджет на новий фінансовий рік з додатковою допомогою для української військової авіації.

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