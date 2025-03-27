У центрі іспанського Бадахоса виявили мертвим 13-річного українського хлопчика: що відомо

Хлопчик прибув до Іспанії разом із матір'ю після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. / © eldiario24.com

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У парку Легіон у центрі міста Бадахос (Іспанія) було виявлено тіло 13-річного українця, який зник напередодні.

Про це повідомляє el Diario із посиланням на дані поліції.

За словами представника уряду автономної спільноти Естремадура Хосе Луїса Кінтани, точну причину смерті можна буде встановити лише після розтину, який планується провести у вівторок. Він зазначив, що поки жодну з версій не підтверджено офіційно і влада утримується від коментарів щодо можливих причин трагедії.

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За інформацією агентства EFE, мати хлопчика повідомила, що її син у неділю близько 17.30 вийшов на прогулянку з будинку, розташованого в центральній частині міста. Після цього зв'язок із ним було втрачено. Наступного дня поліція виявила його тіло в зеленій зоні неподалік стародавньої цитаделі Бадахоса.

Хлопчик прибув до Іспанії разом із матір'ю після початку повномасштабного вторгнення Росії до України. Вони жили у Бадахосі з того часу.

Нагадаємо, у Німеччині суд покарав жінку та чоловіка, засудивши їх до довічного ув'язнення за вбивство українки , її матері та викрадення дитини. Злочин було скоєно у березні 2024 року.